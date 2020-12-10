В Сочи спрогнозировали число туристов на Новый год
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
За десять дней новогодних праздников в Сочи отдохнут около 260 тыс. туристов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.
«Близится горнолыжный сезон. Только за десять дней новогодних и рождественских праздников город посетят порядка 260 тыс. гостей», — сказал замглавы города Владимир Пушкарев.
Планируется, что в горном кластере будут работать 240 кафе и ресторанов.
Вице-мэр отметил, что и на побережье подготовлена инфраструктура для зимнего отдыха. Так, в Сочи оборудованы 22 «зимних» пляжа, на каждом из которых есть лавочки, беседки, качели и деревянные настилы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Вместо Альп: какие горнолыжные курорты россияне посетят зимой