В Сочи спрогнозировали число туристов на Новый год

За десять дней новогодних праздников в Сочи отдохнут около 260 тыс. туристов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию города.

«Близится горнолыжный сезон. Только за десять дней новогодних и рождественских праздников город посетят порядка 260 тыс. гостей», — сказал замглавы города Владимир Пушкарев.

Планируется, что в горном кластере будут работать 240 кафе и ресторанов.

Вице-мэр отметил, что и на побережье подготовлена инфраструктура для зимнего отдыха. Так, в Сочи оборудованы 22 «зимних» пляжа, на каждом из которых есть лавочки, беседки, качели и деревянные настилы.

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