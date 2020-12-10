Рубль растет к доллару и евро

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Рубль растет к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.

Курс доллара в начале торгов снизился на 10 коп., до 73,76 руб.

Евро опустился на 8 коп., до 89,17 руб.

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Рубль растет к доллару и евро