РБК: ЦБ хочет ужесточить правила предоставления небанковских услуг

Центробанк предложил ужесточить правила продажи небанковских продуктов и услуг банками. Об этом сообщает РБК.

Соответствующий проект закона обязует кредитные организации пояснять клиентам выгоды и риски вложений в письменной форме.

Для этого банки будут должны внедрять паспорта финансовых продуктов. В них будут указаны условия вложения денег, риски и гарантии для клиента банка, а также сведения о возможных комиссиях. Такие документы должны будут выдаваться банками клиентам до заключения договора.

В ЦБ пояснили, что принятие данного закона позволит потребителям хорошо понимать особенности и риски разных финансовых продуктов и инструментов, а также формировать правильные ожидания от тех или иных финансовых операций. Кроме того, инициатива усилит контроль за кредитными организациями.

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