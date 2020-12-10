В Москве не ожидают дефицита яблок и томатов из-за запрета на их импорт из Азербайджана

Временный запрет на импорт в Россию азербайджанских томатов и яблок не приведет к дефициту этих товаров в Москве. Об этом заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк, глава городского департамента торговли и услуг, передает ТАСС.

По его словам, ожидаемые поставки из Азербайджана можно заменить яблоками и томатами из российских регионов и других стран.

Он отметил, что в год москвичи приобретают 160 тыс. т томатов, 45% из которых имеют отечественное происхождение. На долю Азербайджана приходится почти половина импортных и четверть всех томатов, продаваемых в Москве.

Немерюк уточнил, что горожане потребляют около 3,4 тыс. т азербайджанских томатов в месяц. При этом в России общий сбор томатов закрытого грунта равен около 42 тыс. т в месяц, эти объемы возможно заместить за счет поставок тепличных томатов из Московской, Калужской, Липецкой областей, а также из Белгородской области. Томаты в РФ поставляются также из Турции.

Что касается яблок, на долю Азербайджана приходится менее 15% такой продукции, продаваемой в столице. Жители города потребляют порядка 1,8 тыс. т азербайджанских яблок в месяц. Эти объемы можно заместить за счет поставок яблок из Сербии и Молдовы, а также из Краснодарского края, Липецкой, Белгородской, Тульской областей и Республики Крым.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Азербайджана из-за обнаруженной в них южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

Кроме того, ведомство ограничило импорт томатов из Узбекистана, Армении и Турции в связи с обнаружением вирусов коричневой морщинистости плодов томата, а также пятнистого увядания томатов и вируса мозаики пепино.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Ввоз яблок и томатов из Азербайджана в Россию прекратят с 10 декабря

— Ввоз перца и томатов из Армении в Россию прекратят с 14 декабря

— Россельхознадзор запретил ввоз в РФ томатов и перца из Узбекистана