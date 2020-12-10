В Конгрессе приняли временный бюджет США до 18 декабря
Ника Пикекатлет
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Палата представителей Конгресса США утвердила временный бюджет страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Данное решение было принято для предотвращения «шатдауна» в виде временного сокращения работы ведомств из-за отсутствия бюджета.
Временный бюджет будет действовать сроком до 18 декабря.
За законопроект в ходе голосования свои голоса отдали 343 депутата, а против — 67 членов палаты.
Ожидается, что до пятницы, 11 декабря, проект закона будет принят сенатом и подписан президентом страны.
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