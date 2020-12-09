Путин назвал недопустимой ситуацию, когда гражданам не хватает денег на еду

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, при которой гражданам страны не хватает денег на продукты, является недопустимой, передает ТАСС.

Глава государства предупредил, чтобы в России не сложилась такая ситуация, как в СССР, когда была нехватка товаров.

Путин уточнил, что в Советском Cоюзе продуктов не хватало из-за дефицита, сейчас же их может не хватать, потому что у людей недостаточно денег для приобретения продуктов по существующим ценам.

Президент подчеркнул, что данная тема требует повышенного внимания со стороны властей.

Он также отметил, что рост цен на товары напрямую не связан с пандемией коронавируса. По словам Путина, подорожание вызвано попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

Ранее экономист предсказал рекордное подорожание продуктов в мире.