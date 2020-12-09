Минсельхоз РФ не ожидает дефицита томатов из-за запрета на импорт

Минсельхоз России не ожидает дефицита томатов из-за запрета на их импорт из ряда стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В министерстве рассказали, что урожай овощей в 2020 году по планам превысит 14 млн тонн, а в зимних теплицах ожидаются рекордные 1,3 млн тонн.

Как уточнили в ведомстве, недостающие импортные объемы могут быть замещены поставками из других государств.

Ранее Россельхознадзор запретил ввоз томатов из Азербайджана из-за обнаруженной в них южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки.

Кроме того, ведомство ограничило импорт томатов из Узбекистана, Армении и Турции в связи с обнаружения вирусов коричневой морщинистости плодов томата, а также пятнистого увядания томатов и мозаики пепино.

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