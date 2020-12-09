Путин объяснил рост цен на продукты

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что рост цен на продукты в стране не связан напрямую с пандемией коронавируса.

По слова главы государства, подорожание обусловлено попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

«Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что продукты питания и другие повседневные товары в России за год подорожали на 14%.