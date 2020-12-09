Путин объяснил рост цен на продукты
Валерия Исполатова
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Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что рост цен на продукты в стране не связан напрямую с пандемией коронавируса.
По слова главы государства, подорожание обусловлено попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
«Это динамика цен на мировых рынках и попытка подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что продукты питания и другие повседневные товары в России за год подорожали на 14%.