Путин потребовал снизить уровень безработицы до показателей 2019 года

Президент России Владимир Путин потребовал снизить к концу 2021 года уровень безработицы до показателей 2019 года, пишет РИА «Новости».

Президент также выразил недовольство тем, что безработица в России снижается слишком медленно.

«Снижение безработицы идет в нашей стране пока все-таки медленно. Эти темпы недостаточны для того, чтобы говорить о кардинальном переломе ситуации», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что увеличение занятости является ключевым вызовом не только для России, но и для всего мира.

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