В Москве за взятку задержали патологоанатома Боткинской больницы

В Москве правоохранители задержали заведующую патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксану Паклину, которая подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий по делу о получении взятки задержана Оксана Паклина», — сказал источник.

Деньги, предположительно, передал Алексей Подлубный, генеральный директор ООО «Центральный национальный биобанк».

В Пресненский суд Москвы уже поступило ходатайство об избрании меры пресечения фигурантам. Паклиной и Подлубному могут назначить домашний арест до 7 февраля 2021 года.

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