Путин заявил о недопустимости ситуации, когда людям не хватает денег на еду

Российский президент Владимир Путин предупредил правительство о недопустимости ситуаций, когда людям не хватает денег на продукты, передает ТАСС.

На совещании с членами кабмина 9 декабря Путин задал вопрос главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву о показателях самообеспеченности по основным продуктам. Министр сельского хозяйства ответил, что по основным продуктам питания показатели самообеспеченности были достигнуты.

«Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было», — сказал Путин, напомнив, что в советское время говорили следующее: «В Советском союзе есть все, только не всем хватает».

«Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», — отметил глава государства. Он потребовал обратить на этот вопрос особое внимание.

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