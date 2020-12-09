Траты на отдых с кешбэком в РФ за 2020 год составили 6,5 млрд руб, возврат — 1,2 млрд
Россияне в рамках программы кешбэка за 2020 потратили на отдых в России 6,5 млрд руб., и 1,2 млрд руб. из этой суммы им вернули, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства по туризму.
В программе приняло участие около 300 тысяч человек.
Также сообщается, что продажи туроператоров в период акции с кешбэком выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, объем бронирования гостиниц вырос на 15-20%, а рост бронирований у агрегаторов, которые участвовали в программе, составил около 10-15%.
Первый этап программы продаж туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кешбэка прошел в России с 21 по 28 августа. Второй этап начался 15 октября и продлился по 5 декабря. В это время клиенты смогли приобрести туры и проживание с кешбэком на новых условиях на период до 10 января включительно.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— «Хороший результат»: как программа кешбэка спасла туристический рынок
— Россияне купили туры с кешбэком более чем на 1 млрд рублей