Границы ряда стран могут быть закрыты для россиян до осени следующего года

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что границы ряда пользующихся популярностью у российских туристов стран могут быть закрыты для России до сентября 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что по словам представителей некоторых государств, границы могут быть открыты после летнего сезона.

Игнатьев назвал наиболее пострадавшими туроператоров, которые работали с приемом иностранцев в России. По его словам, в текущем году они потеряли 95-97% клиентов.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. В августе и осенью РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.

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