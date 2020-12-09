Ввоз перцев и томатов из Армении в Россию прекратят с 14 декабря

Ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении в Россию запретят с 14 декабря. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Россельхознадзора.

Как отмечается, до этого при поставках продуктов из этого региона был завезен вирус. Речь идет о Pepino mosaic virus.

Соответствующее решение было принято ведомством для предотвращения ввоза вируса и его распространения на территории России.

Ранее ведомство запретило поставки томатов и яблок из Азербайджана. Так, их ввоз в Россию прекратиться с 10 декабря.

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