Ввоз перцев и томатов из Армении в Россию прекратят с 14 декабря
Елизавета Мележенкова
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Ввоз томатов и перцев из Армавирской области Армении в Россию запретят с 14 декабря. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Россельхознадзора.
Как отмечается, до этого при поставках продуктов из этого региона был завезен вирус. Речь идет о Pepino mosaic virus.
Соответствующее решение было принято ведомством для предотвращения ввоза вируса и его распространения на территории России.
Ранее ведомство запретило поставки томатов и яблок из Азербайджана. Так, их ввоз в Россию прекратиться с 10 декабря.
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