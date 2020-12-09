«Роснефть» открыла новое уникальное газовое месторождение в Карском море

Государственная комиссия по запасам подтвердила открытие Компанией «Роснефть» нового арктического газового месторождения в Карском море и рекомендовала ФГУ НПП «Росгеолфонд» поставить месторождение на государственный учет в авторском варианте с запасами газа в 800 млрд м3.

В честь 75-летия Победы, а также, в память о великих полководцах, месторождению присвоено имя Маршала Жукова. По действующей классификации запасов оно относится к категории уникальных.

Месторождение было открыто по результатам поисково-оценочного бурения на структуре «Викуловская» (лицензионный участок «Восточно-Приновоземельский-1»). Глубина скважины составила 1621 м. В 2020 году компанией «Роснефть» было организовано бурение поисковых скважин на двух лицензионных участках в Карском море. Бурение велось в рамках комплексной программы ПАО «НК «Роснефть» по освоению нефтегазового потенциала этого региона.

Старт проекту в 2014 г. дал Президент России Владимир Путин. Результатом бурения первой скважины «Университетская-1» стало открытие одного из крупнейших в мире нефтегазовых месторождений «Победа». Его суммарные извлекаемые запасы составляют порядка 130 млн т нефти и 422 млрд куб м газа.

Всего на трех Восточно-Приновоземельских участках Карского моря обнаружено более 30 перспективных структур. Результаты бурения, проведённого ПАО «НК «Роснефть» в Карском море, показали высокую нефтегазоносность этих структур, что подтверждает открытие новой Карской морской нефтеносной провинции. По объему ресурсов она может превзойти такие нефтегазоносные провинции как Мексиканский залив, бразильский шельф, арктический шельф Аляски и Канады, а также крупнейшие провинции Ближнего Востока.