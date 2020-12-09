Рубль растет к доллару и евро

Рубль в начале торгов среды, 9 декабря, умеренно прибавляет к доллару и в меньшей степени — к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.06 мск снизился на 24 копейки, до 73,26 руб., курс евро — на 8 копеек, до 88,90 руб.

Стоимость нефти Brent повысился на 0,1% — до 48,89 доллара за баррель.

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