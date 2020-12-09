Маск впервые оказался на втором месте в списке миллиардеров Forbes

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск впервые оказался на второй позиции в списке миллиардеров Forbes Real-Time.

По данным журнала, во вторник, 8 декабря, состояние Маска увеличилось на $1,6 млрд и составило $144,7 млрд.

Маску принадлежит около 21% акций Tesla, которые с начала 2020 года выросли в цене более чем в семь раз, а 8 декабря подорожали на 1,3%. Котировки растут в ожидании включения компании 21 декабря в расчет индекса широкого рынка США S&P 500.

Лидирующую позицию в рейтинге Forbes Real-Time занял основатель Amazon Джефф Безос. Его капитал вырос на $1,0 млрд и достиг $185,4 млрд.

На третьей позиции оказался президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, он разбогател на $210 млн, его состояние составило $144,3 млрд.

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