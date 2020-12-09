РБК: больше трети россиян рассчитывают на новогоднюю премию

Исследование сервиса «Работа.ру» показало, что в этом году 37% россиян рассчитывают на премию к Новому году. Об этом сообщает РБК.

Большинство респондентов собираются потратить полученные деньги на новогодние подарки или отложить. Остальные 11% опрошенных планируют потратить их на отдых и праздничный досуг, а 10% — на организацию новогоднего стола.

Отмечается, что в прошлом году новогоднюю премию получили 28% респондентов, у большинства она не превысила суммы в 15 тысяч рублей. 35% опрошенных поучили вознаграждение до 5 тысяч рублей, премия в размере 15 — 50 тысяч рублей была у 16% опрошенных, 7% россиян получили свыше 50 тысяч рублей.

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