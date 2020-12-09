Силовики совершили рейд по заведениям общепита в центре Петербурга

Сотрудники Следственного комитета, полиции и Росгвардии совместно с Роспотребнадзором провели рейд по заведениям общественного питания в центре Санкт-Петербурга, в результате которого на трех предприятиях выявили нарушения мер, введенных для недопущения распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте СК.

«В Санкт-Петербурге проводятся проверочные мероприятия, направленные на недопущение массового заражения граждан в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время рейда в ночь на 9 декабря на трех предприятиях общепита Центрального района были зафиксированы нарушения закона об ограничительных мероприятиях по противодействию распространения COVID-19.

В ходе обысков была изъята различная документация, электронные носители информации и другие предметы, представляющие интерес для следствия.

Согласно распоряжению властей Петербурга, бары и рестораны в городе работают до 23.00. С 30 декабря по 3 января будет полностью приостановлена работа общепита. В период с 25 по 29 декабря, а также с 4 по 10 января кафе и рестораны не смогут принимать посетителей в вечернее и ночное время (с 19.00 до 06.00 мск).

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