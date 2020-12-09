В Раде заявили, что МВФ считает украинцев «дешевыми рабами»

Депутат Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что Международный валютный фонд (МВФ) относится к украинцам как к «дешевым развитым рабам». Об этом он сказал в эфире телеканала NewsOne.

Он заявил, что украинские граждане нужно организации только в таком качестве.

«Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность», — сказал Рабинович.

Парламентарий считает, что МВФ нужно «выгнать» с Украины, так как этот фонд оказывает финансовую помощь на несправедливых условиях. По словам Рабиновича, данная организация являются завоевателями, которые «под видом помощи убили экономику Украины».