Число соискателей на работу Дедом Морозом в РФ резко увеличилось

Количество резюме соискателей на работу Дедом Морозом на сервисе hh.ru в 2020 году увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили в компании «HeadHunter», которая провела соответствующее исследование (оно проходило в период с 1 ноября по 8 декабря).

Согласно данным исследования, в данный период этого года число таких резюме на портале составило 198, а в такой же период 2019 года — 66. При этом десятки резюме на роль Деда Мороза и Снегурочки в текущем году поступили от юношей и девушек в возрасте от 14 до 18 лет. Кроме того, есть немало резюме от соискательниц 14–18 лет на роль «внучки».

«Как правило, ежегодно прирост заказчиков в преддверии Нового года составлял 30–40%, в этом сезоне мы такого не наблюдаем», — рассказал руководитель Союза артистов и аниматоров Никита Потебня.

Он пояснил, что данная ситуация связана с тем, что в этом сезоне были отменены корпоративы, утренники и другие массовые мероприятия. Кроме того, по словам главы союза, затраты на рекламу для привлечения новых клиентов стали нерентабельными.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Есть справка и антитела»: как Дед Мороз подстроился под пандемию

— Названа стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки в Москве

— В письмах к Деду Морозу просят здоровья и окончания пандемии