РФПИ подаст заявку для завоза сырья для вакцины «Спутник V» на Украину

Российский фонд прямых инвестиций в ближайшее время подаст заявку, чтобы завезти сырье для вакцины «Спутник V» против коронавируса на Украину. Об этом пишет «Интерфакс».

«Для поставки сырья, необходимого для изготовления вакцины, должно быть получено соответствующее одобрение от регулятора Украины. Запрос на получение соответствующего одобрения будет подан в ближайшее время», — сказали в фонде.

Ранее глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук посетил центр имени Гамалеи в Москве. РФПИ и центр Гамалеи заявили, что готовы производить «Спутник V» на Украине.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

В мире с начала пандемии зарегистрировано 68 млн заболевших, 47 млн выздоровели, больше 1,5 млн человек скончались. В России выявили уже 2,4 млн человек с COVID-19.

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