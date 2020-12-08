В Госдуме предложили запретить снижать МРОТ

Депутаты партии «Единая Россия» внесли в Госдуму поправки, которые запрещают снижать минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Об этом пишет ТАСС.

«Мы фиксируем, что даже в том случае, если медианная заработная плата снизится, МРОТ при этом снижаться не может. МРОТ не может быть снижен в РФ ни при каких обстоятельствах, он сможет только расти», — приводятся слова первого замглавы фракции Андрея Исаева.

Также депутаты предложили обязать рассматривать законопроекты о МРОТ и прожиточном минимуме в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений ежегодно.

Как отметил Исаев, трехсторонняя комиссия уже поддержала поправки.

В настоящий момент МРОТ составляет 12 130 рублей.

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