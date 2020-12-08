Путин подписал закон о федеральном бюджете до 2023 года

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2021-2023 годы, текст нормативного акта опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает рост доходов российского бюджета с 18,765 трлн рублей в 2021 году до 20,637 трлн рублей в 2022 году и 22,263 трлн рублей в 2023 году.

При этом предусматривается рост расходов с 21,52 трлн рублей до 21,884 трлн рублей и 23,671 трлн рублей в 2022 и 2023 годах соответственно. Таким образом, сформируется дефицит в 2,4% ВВП в 2021 году, 1% ВВП в 2022 году и 1,1% ВВП в 2023 году.

Основные характеристики бюджета были определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 115,533 трлн рублей в 2021 году, 124,223 трлн рублей в 2022 году и 132,822 трлн рублей в 2023 году, инфляции не выше в 3,7% в 2021 году и не выше 4% в 2022-2023 годах.

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