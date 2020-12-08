Россия готова искать компромисс с Нидерландами по налоговому соглашению

Российская сторона готова вести переговоры с Нидерландами о корректировке условий налогового соглашения в течение еще двух месяцев, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов России.

Последнее предложение нидерландской стороны сохраняло канал вывода капиталов из России с минимальными налоговыми последствиями, что не позволяло прийти к компромиссу, отметили в пресс-службе. Других предложений на данный момент в России не получали.

При этом процесс подготовки законопроекта по денонсации соглашения займет два месяца, в течение которых переговоры могут продолжаться, указано в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России начало разработку законопроекта по денонсации налогового соглашения с Нидерландами.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россия разрывает налоговое соглашение с Нидерландами