Датский Saxo Bank опубликовал «шокирующий» прогноз на 2021 год. Документ есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Согласно прогнозу, экономический кризис в предстоящем году будет развиваться по непривычной «К-образной» формуле.

Это означает, что некоторые сферы экономики будут успешно расти, а остальные будут в упадке, что приведет к усилению социального неравенства в обществе.

Кроме того, Saxo Bank прогнозирует, что в 2021 году мировая экономика «перегреется». Это приведет к рекордному количеству дефолтов и банкротств компаний.

Согласно прогнозу банка, правительства будут вынуждены ввести безусловный базовый доход, который предполагает регулярные выплаты независимо от наличия работы, нуждаемости и других факторов.

Такая мера поменяет отношение граждан к роли работы в жизни и может привести к запустению больших городов.

Saxo Bank ежегодно публикует «Шокирующие предсказания».

Эти прогнозы не являются официальными и описывают лишь гипотетические, маловероятные и недооцениваемые события, которые, однако, грозят финансовым рынкам мощной «ударной волной».

Ранее Еврокомиссия ухудшила прогноз спада мировой экономики в 2020 году.