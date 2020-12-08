Банк России рассказал о последствиях ажиотажного спроса на льготную ипотеку

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ажиотажный спрос на ипотеку ведет к росту цен на жилье в ряде регионов, передает ТАСС.

По ее словам, программа правительства по льготной ипотеке помогла рынку не провалиться в кризисный период.

«Но мы видим, что спрос на ипотеку уже начинает приобретать где-то черты ажиотажного спроса и ведет к неоправданному росту цен в ряде регионов», — добавила глава ЦБ.

Набиуллина отметила, что впоследствии эффект от льготы получают не столько граждане, сколько застройщики. Также она напомнила, что рост ипотеки должен поддерживаться ростом доходов населения, чтобы избежать пузыря.

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