Песков выразил надежду на менее сильное падение экономики в 2021 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что падение экономики в грядущем году для страны будет не таким сильным, как в текущем.

Он добавил, что и в этом году падение удалось свести к минимуму, негативные эффекты от кризиса оказались наименьшими по сравнению с другими странами.

При этом представитель Кремля отметил, что полностью освободиться от негативного влияния всемирного кризиса не удастся и выразил сожаление по этому поводу.

К факторам, обеспечивающим макроэкономическую стабильность страны, Песков отнес нынешний уровень долга и имеющиеся запасы.

Ранее аналитики агентства «Национальные кредитные рейтинги» пришли к выводу, что восстановление экономики после пандемии коронавируса в следующем году будут тормозить «чрезвычайно консервативные» расходы России.

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