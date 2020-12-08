Минфин сообщил об отсутствии признаков «пузыря» на ипотечном рынке

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что на ипотечном и фондовом рынках России пока нет признаков возникновения «пузыря». Об этом сообщает ТАСС.

«По цифрам видно, что все у нас растет хорошо. Но я никаких «пузырей» не наблюдаю», — отметил замминистра.

Моисеев добавил, что старт был дан с низкой базы, поэтому еще есть время «нормально порасти».

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что рассчитывает добиться продления программы льготной ипотеки на новостройки после 1 июля следующего года.

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