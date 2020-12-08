Россия готова к производству вакцины от коронавируса в Алжире

Россия готова к производству вакцины от коронавирусной инфекции в Алжире. Об этом заявил посол РФ в республике Игорь Беляев, передает РИА «Новости».

По его словам, этот момент обсуждался с министрами здравоохранения и фармацевтической промышленности Алжира.

«Россия готова к сотрудничеству с Алжиром для производства вакцины на местном уровне, я имею в виду Российский фонд прямых инвестиций, который занимается распределением вакцины за пределами страны», — уточнил дипломат.

Он отметил, что РФПИ предложил алжирской стороне приобретение, передачу технологии, совместное производство и участие в третьей фазе испытаний.

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