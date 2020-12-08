С российских коррупционеров взыскали больше 2 млрд рублей в 2020 году

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что в 2020 году удалось возместить по коррупционным преступлениям более 2 миллиардов рублей. Его слова передает РИА «Новости».

«В ходе следствия возмещен ущерб более чем на 2,3 миллиарда рублей», — рассказал он.

Бастрыкин добавил, что также был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 8 миллиардов 137 миллионов рублей.

По его словам, с 2011 года по настоящее время государству и потерпевшим от коррупционных преступлений удалось возместить 34 миллиарда рублей.