Подсчитана стоимость салата «Оливье» в 2020 году

Стоимость салата Оливье на семью из четырех человек в среднем по России за год выросла на 1% и составила 312,37 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда правления ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова.

В состав салата вошли картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г) и репчатый лук (100 г), зеленый горошек (380 г) и свежие огурцы (400 г).

По расчетам «Руспродсоюза», стоимость картофеля обойдется в 13,05 руб., моркови — в 6,42 руб., лука — в 2,5 руб., яиц — в 26,3 руб., колбасы — в 122,3 руб., майонеза — в 37,8 руб., зеленого горошка — в 63,84 руб., огурцов — в 40,16 руб.

Таким образом, стоимость главного новогоднего салата составит 312,37 руб.

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