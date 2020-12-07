США обещают Украине вакцину от COVID-19

Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что сделает все возможное, чтобы Украина получила вакцину против коронавируса в ближайшее время, пишет пресс-служба украинского Минздрава.

Она отметила, что США также поддерживают официальную позицию Украины по отказу от российской вакцины.

Сообщается, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов во время телефонного разговора с Квин попросил рассмотреть Украину как приоритетную страну на получение вакцин. Квин ответила, что Вашингтон поможет Киеву разработать пплан действий по логистике и порядок вакцинации.

На Украине коронавирусом заразились 843 898, выздоровели 440 899, погибли 14 208 человек.

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