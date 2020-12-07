США обещают Украине вакцину от COVID-19
Временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин заявила, что сделает все возможное, чтобы Украина получила вакцину против коронавируса в ближайшее время, пишет пресс-служба украинского Минздрава.
Она отметила, что США также поддерживают официальную позицию Украины по отказу от российской вакцины.
Сообщается, что ранее министр здравоохранения Максим Степанов во время телефонного разговора с Квин попросил рассмотреть Украину как приоритетную страну на получение вакцин. Квин ответила, что Вашингтон поможет Киеву разработать пплан действий по логистике и порядок вакцинации.
На Украине коронавирусом заразились 843 898, выздоровели 440 899, погибли 14 208 человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Роспотребнадзор утвердил правила хранения и транспортировки «Спутника V»
— Мясников предупредил о риске новой волны коронавируса
— ВОЗ выступила против обязательной вакцинации от коронавируса