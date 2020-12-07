Курс евро опустился до 89 рублей впервые с середины сентября

Курс евро в ходе торгов на Мосбирже опустился до отметки в 89 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по данным на 19.36 мск, курс расчетами на «завтра» опустился до 89,09 руб.

При этом курс доллара снизился на 64 коп. до 73,41 руб.

Ранее такие котировки были зафиксированы 18 сентября.

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