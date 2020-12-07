Евросоюз пока не определился с номинантами в черный список по правам человека

Ни одна из стран-участниц Евросоюза пока не предложила номинантов для включения в черный список по правам человека, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Об этом пишет ТАСС.

«Пока ни одна из стран ЕС не предложила никого, кого можно было бы внести в этот список, но я уверен, что ситуация изменится в будущем», — сказал Боррель.

Ранее сообщалось, что Европейский союз с 8 декабря вводит в силу действие режима глобальных санкций за нарушение прав человека в мире.

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