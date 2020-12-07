США ввели санкции против 14 граждан Китая

США внесли в санкционный список по Гонконгу 14 членов руководства Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минфин.

Ранее СМИ писали, что США готовят такие ограничения из-за того, что китайские власти отстранили четырех оппозиционных депутатов Законодательного совета Гонконга.

Среди попавших в черный список, предположительно, члены Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, парламент страны) и Коммунистической партии Китая.

В ноябре власти Гонконга, являющегося специальным административным районом Китая, отстранили от работы четырех оппозиционных законодателей. Это было сделано сразу же после принятия в Пекине Постоянным комитетом парламента КНР новой резолюции, закрепляющей патриотизм в качестве обязательного юридического требования ко всем членам Законодательного совета Гонконга. Документ дает право мгновенно отстранять не соответствующих данному критерию депутатов без судебного решения.

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