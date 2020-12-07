Всемирный экономический форум пройдет в Сингапуре

Всемирный экономический форум (ВЭФ) в 2021 году пройдет в Сингапуре, пишет Reuters со ссылкой на президента форума Борге Бренде.

«Управляющий совет принял сегодня очень важное решение о переносе специальной ежегодной встречи 2021 года в Сингапур», — сказал Бренде.

Он уточнил, что форум пройдет с 13 по 16 мая. Традиционно он проводится в Швейцарии.

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