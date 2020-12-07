«Ростех» планирует списать 10 млрд рублей долга «АвтоВАЗа»

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация планирует простить «АвтоВАЗу» долг в размере 10 млрд руб., передает ТАСС.

По его словам, списание долгов «АвтоВАЗа» связано с переводом Alliance Rostec Auto B.V. в российскую юрисдикцию.

«Мы предлагаем погасить долг ОАТ (крупнейший производитель компонентов, входит в «Ростех») 10 млрд рублей перед «АвтоВАЗом», а 10 млрд простить в капитал «АвтоВАЗа», — сказал Чемезов.

Он добавил, что документы по переводу Аlliance Rostec Auto B.V. в Россию будут подписаны до конца текущего года.

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