В Красноярске экс-директора компании подозревают в присвоении 100 млн рублей

В Красноярском крае бывшего директора управляющей компании подозревают в присвоении более 100 миллионов рублей, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

«Бывший генеральный директор управляющей компании подозревается в присвоении более 100 миллионов рублей», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что подозреваемая по своему усмотрению распорядилась средствами собственников квартир из двух тысяч многоквартирных домов.

Следователи возбудили уголовное дело о присвоении или растрате. Максимальное наказание по статье составляет 10 лет лишения свободы.

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