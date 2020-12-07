IKEA перестанет печатать каталоги спустя почти 70 лет

Шведская компания IKEA заявила о том, что прекращает выпуск печатной версии своего каталога, который существовал почти 70 лет. Об этом сообщается на сайте компании.

Там уточнили, что впервые бумажный каталог был выпущен в 1951 году тиражом в 285 тыс. выпусков. Самый массовый тираж был установлен в 2016 году, когда было произведено свыше 200 млн выпусков каталога, которые были переведены на 32 языка.

В публикации сказано, что компания становится более цифровой и доступной для большего числа людей. Согласно заявлению, печатную версию каталога читает значительно меньше клиентов компании, чем это было раньше.

«Таким образом, Inter IKEA Systems B.V., мировой франчайзер IKEA, приняла эмоциональное, но рациональное решение завершить успешную карьеру каталога IKEA и с воодушевлением смотреть в будущее», — подчеркивает IKEA.

В компании добавили, что уровень совершения покупок с помощью онлайн-сервисов также отметил рост. За прошлый год онлайн-продажи выросли у IKEA на 45%.

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