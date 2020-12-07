«Ъ» сообщил, что Россия не достигла цели по импортозамещению продуктов

России не удалось выполнить план по замещению поставок импортных продуктов за счет собственного производства. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства.

По данным газеты, импорт молочной продукции сократился на 20% из 30% запланированных, импорт плодоовощной — на 11% из 20%. Ввоз овощей уменьшился на 27%, а должен был снизиться на 70%.

Согласно исследованию, наиболее оптимистичные показатели наблюдаются по импортозамещению мясной продукции — ввоз мяса удалось снизить на 65%, что только на 2,8% меньше запланированного.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что программа импортозамещения продуктов показала себя как успешная. России удалось заместить большую часть самых важных импортных товаров за счет собственного производства.

В 2014 году Россия ввела эмбарго на европейские продукты, отвечая на санкции Запада. Власти планировали заменить продукты по стратегии импортозамещения, принятой в 2012 году.