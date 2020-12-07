В Германии ответили на призыв США заморозить «Северный поток — 2»

Представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Анна Софи Айхлер заявила, что Берлин отвергает санкции против компаний, участвующих в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», передает РИА «Новости».

«Вы знаете нашу позицию по «Северному потоку — 2», а именно по возможным санкциям. Мы их отвергаем, так как не считаем совместимыми с международным правом экстерриториальные санкции»,— подчеркнула Айхлер.

До этого исполняющая обязанности посла США в Германии Робин Куинвилл призвала Германию наложить мораторий на строительство газопровода.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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