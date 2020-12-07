Странам ЕС временно разрешили освободить от НДС вакцины от коронавируса

Совет Европейского союза временно разрешил странам Евросоюза освободить от обложения налогом на добавленную стоимость вакцины от коронавирусной инфекции и тесты на COVID-19. Об этом говорится в заявлении ЕС.

«Совет ЕС утвердил поправки к директиве о единой системе НДС, разрешив странам — членам временно освободить вакцины от коронавируса, тесты на COVID-19, и товары, необходимые для вакцинации до 31 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что американский гигант Pfizer и немецкая компания BioNTech подали заявку на регистрацию своей вакцины от коронавирусной инфекции в Евросоюзе.

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