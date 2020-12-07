ПСБ проведет онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал»

ПСБ проведет 11 и 12 декабря онлайн-форум финансовой грамотности «Просто Капитал», который позволит получить современную и достоверную информацию об управлении личными финансами, говорится в пресс-релизе, поступившем в понедельник, 7 декабря, в редакцию «Газеты.Ru».

«Приглашаем всех желающих на наш онлайн-форум, программа которого рассчитана на самую широкую и требовательную аудиторию», - сказал руководитель блока малого и среднего бизнеса и розницы ПСБ Константин Басманов.

Он напомнил, что на сегодняшний день финансовый рынок предоставляет потребителям все возможности для обеспечения их благополучия, оптимального распределения трат и приумножения сбережений, а в общем потоке информации и диапазоне выбора бывает непросто ориентироваться, а социальная инженерия каждый день бросает вызов сохранности накоплений.

«В ходе нашего мероприятия мы не только расскажем, что такое финансово-грамотное и безопасное поведение и как защищать свои права, но и подскажем, как запустить и развить собственный бизнес», — отметил Басманов.

В пресс-релизе отмечается, что программа включает в себя четыре трека, они разделены по глубине знаний в сфере финансов: профессиональный трек, трек для начинающих, трек для продвинутых и трек для подростков.

Каждый участник найдет подходящий для себя уровень и формат для погружения в тему. Слушателей ждет практико-ориентированный контент: инструменты, примеры и задания экспертов.

Участие в онлайн-форуме бесплатное, обязательна предварительная регистрация на сайте http://prostokapital.ru/.