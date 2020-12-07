Песков назвал успешной программу импортозамещения в России

Российская программа импортозамещения продуктов показала себя как успешная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, России удалось заместить большую часть самых важных импортных товаров за счет собственного производства. При этом задачи полностью отказаться от импорта продуктов перед Россией не стояло.

Ранее издание «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства написало, что России не удалось заместить поставки основных категорий импортных продуктов за счет внутреннего производства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ъ»: в России произошел реэкспорт европейской продукции