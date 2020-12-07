«Ъ»: Россия не достигла целей по импортозамещению продуктов

России не удалось заменить поставки основных категорий импортных продуктов за счет внутреннего производства в рамках целевых показателей стратегии импортозамещения. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства (НРА).

Так, объем импорта молочной продукции удалось сократить на 20%, а плодоовощной — на 11%. При этом планировалось, что данные показатели составят 30%.

Однако приблизиться к плану удалось в области импорта мяса — его ввоз в страну уменьшился на 65%. Так, если в 2000-х Россия импортировала порядка 3 млн тонн мяса, в 2020 году в страну ввезли менее 600 тыс. тонн мяса.

Кроме того, в России выросло производство рыбы. В 2019 году в стране произвели 4,21 тонны лососевых, тогда как в 2013 этот показатель был равен 3,68 тонны.

В 2014 году в отношении России было введено эмбарго на ввоз товаров из стран Евросоюза. Тогда объем продуктов планировалось заместить согласно стратегии импортозамещения, принятой в 2012 году и рассчитанной до 2020 года.

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