Россия и Перу ведут переговоры об использовании вакцины «Спутник V»

Россия и Перу ведут переговоры о применении российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил посол латиноамериканской страны в России Хуан дель Кампо, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, чтобы вакцина могла поступить в продажу и использоваться в Перу, она должна быть одобрена санитарными властями страны. Пока этого не произошло.

«Я могу сказать, что процесс идет, но пока нет ничего конкретного. Мы пока не можем сказать, что мы купим российскую вакцину. Пока нет», — уточнил Кампо.

Он также отметил, что разработка «Спутника V» вызвала в Перу интерес, однако страна намерена приобрести разные вакцины.

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