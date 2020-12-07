РБК: в России может подорожать говядина

В Национальном союзе мясопереработчиков заявили, что в текущем году цены на говядину выросли на 17,5% и достигли нового рекорда. Об этом сообщает РБК.

По данным Министерства сельского хозяйства России, средневзвешенная цена на полутушу говядины у производителей к концу ноября составляла 243,87 тыс. рублей. Такая стоимость превышает прошлогодний показатель на 6%.

Согласно сведениям Росстата, розничная стоимость 1 кг говядины равна примерно 356,8 руб., что на 3% больше цены предыдущего года. В случае с бескостным мясом она составляет 503,4 руб. за 1 кг, что также на 3% больше прошлогодней цены.

Как отмечается, такие значения являются рекордными с 2017 года.

Эксперты полагают, что такой рост цен на мясо вызван падением курса рубля. Так, поскольку мясо в Россию завозят из других стран, российским производителям приходится значительно переплачивать.

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