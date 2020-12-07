«Ъ»: в России произошел реэкспорт европейской продукции

Исследование Национального рейтингового агентства показало, что России не удалось заместить поставки основных категорий импортных продуктов за счет внутреннего производства. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Так, на рынке пищевой продукции существенно, на 65%, уменьшился лишь импорт мяса. В случае с большинством остальных продуктов на смену европейским поставщикам пришли компании из других стран.

Экспорт молочной продукции к концу 2020 года сократился на 20%, плодоовощной — на 11%. При этом планировалось, что сокращение произойдет на 30% и 20% соответственно.

Также прогнозы не оправдались в сфере импорта овощей. Планировалось, что к текущему году их ввоз сократится на 70,3%, на деле изменение составило 27%.

Эксперты заявили, что произошедший процесс можно считать реэкспортом европейской продукции.

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