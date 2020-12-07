С невыездных россиян-должников взыскали 36 млрд рублей
Бернст Ю.
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С россиян, получивших ограничение на выезд за границу из-за долгов, взыскали порядка 36 млрд руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).
Такую сумму граждане выплатили за 10 месяцев 2020 года.
Ранее стало известно, что на 1 ноября более 4 млн должников не могут выехать за границу, их количеств за год выросло примерно на 20%. Всего за 10 месяцев 2020 года приставы вынесли 7,5 млн постановлений о временном ограничении права на выезд должников из страны.
Ограничить человека в выезде из России могут при долге от 30 тыс. руб., а по некоторым видам задолженности — от 10 тыс. руб.
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